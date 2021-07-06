شكرا لقرائتكم خبر عن التموين تدرس طرح خراف عيد الأضحى بالتقسيط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور على المصيلحىُ، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه تلقى طلب من إحدى الجهات بشأن إمكانية السماح للعاملين لها الحصول على خراف الحية الأضاحى، بالتقسيط وخصم قيمتها من رواتب العاملين لافتة إلى أنه سيتم دراسة ذلك مع الشركات التابعة.

وأضاف الوزير خلال المؤتمر الصحفى للإعلان عن استعدادات الوزارة لعيد الأضحى المبارك، تم طرح كميات كبيرة من اللحوم المجمدة والطازجة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة بكافة المحافظات من أجل تلبية احتيجات المواطنين خلال فترة عيد الأضحى المبارك التى يذداد فيها معدل الإقبال على شراء اللحوم.

ووجه الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية بتشكيل غرفة عمليات بكل مديرية تموين بالمحافظات المختلفة بجانب غرفة العمليات المركزية بالوزارة لمتابعة توافر الخبز البلدى بالمخابز وذلك للتيسير على المواطنين فى الحصول على احتياجاتهم من الخبز بسهولة ويسر وكذلك التأكد من قيام المطاحن بالقطاعين العام والخاص بتوفير الدقيق استخراج 82% للمخابز ومخزون استراتيجى لكل مخبز خلال أيام العيد وكذلك المستودعات على كافة محافظات الجمهورية بصفة منتظمة خلال فترة أيام عيد الأضحى المبارك والمرور والتفتيش على المخابز والتى تصرف دقيق بلدى مدعم استخراج 82% لضمان قيام أصحابها أو المسئولين عنها بتصنيع الدقيق خبزا للمواطنين ومتابعة المخابز والتأكد من إنتاج الخبز المدعم بالمواصفات والأوزان القانونية.