شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: ارتفاع الرطوبة لـ93% بالسواحل الشمالية وابتعدوا عن الأماكن سيئة التهوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس المتوقعة من اليوم الثلاثاء 6 يوليو 2021 إلى الأحد 11 يوليو 2021، حيث يسود طقس شديد الحرارة نهارا رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والوجه وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة رطب ليلا على القاهرة الكبرى وباقى الأنحاء.

وناشدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين من التعرض المباشر لأشعة الشمس، والتواجد في أماكن سيئة التهوية، والاكثار من شرب السوائل ، فضلا عن ارتداء غطاء الرأس.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 6 يوليو، القاهرة والوجه البحرى العظمى 36 درجة المحسوسة 39، والسواحل الشمالية العظمى 31 درجة المحسوسة 34 درجة، وجنوب سيناء العظمى 37 درجة المحسوسة 40 درجة، وشمال الصعيد العظمى 37 درجة المحسوسة 40، وجنوب الصعيد العظمى 42 درجة المحسوسة 43 درجة.

وحول درجات الحرارة المتوقعة غدا الأربعاء 7 يوليو، القاهرة والوجه البحرى العظمى 37 درجة المحسوسة 39، والسواحل الشمالية العظمى 31 درجة المحسوسة 34 درجة ، وجنوب سيناء العظمى 38 درجة المحسوسة 41 ، و شمال الصعيد العظمى 38 درجة المحسوسة 41 ، جنوب الصعيد العظمى 43 درجة المحسوسة 44

وينشر ”الخليج 365” متوسط نسب الرطوبة المتوقعة خلال هذه الفترة حتى الأحد المقبل:* القاهرة والوجه البحرى:

- العظمى ليلا 80 - 85

- الصغرى نهارا 30 - 35

*السواحل الشمالية:

- العظمى ليلا 90 - 93

- الصغرى نهارا 40 - 45

*جنوب سيناء:

- العظمى ليلا 55 - 60

- الصغرى نهارا 30 - 35

* شمال الصعيد:

- العظمى ليلا 40 - 50

- الصغرى نهارا 25 - 30

* جنوب الصعيد:

- العظمى ليلا 30 - 35

- الصغرى نهارا 15 - 20