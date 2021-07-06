شكرا لقرائتكم خبر عن فوجئت به نائما بجوارى.. السيدة المغتصبة بالدقهلية تروى التفاصيل بلغة الإشارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت ربة منزل من ذوى الاحتياجات الخاصة "صماء وبكماء"، بقرية الرودة مركز المنزلة بمحافظة الدقهلية، تهمة الاغتصاب لجارها "صياد"، وحررت محضرا ضده بمركز شرطة المنزلة.

وقالت السيدة عن طريق لغة الإشارة من قبل ابنتها، إنها فوجئت بالمتهم نائما بجوارها على السرير، وحاول التعدى عليها جنسيا، فقاومته فقام بضربها على رأسها، ثم ضربها فى قدمها واغتصبها، مضيفة: "قمت بالصراخ فحاول كتم أنفاسى، وأثناء ذلك أمسكت بملابسه، وخرجت خلفه وكان أحد الجيران شاهد الموقف، وهو يهرب"، وطالبت السيدة بحقها وإعدام المتهم.

بينما تمكن ضباط مباحث مركز المنزلة، من القبض على المتهم، وبمواجهته أنكر تعديه عليها دون رغبتها، وأن ذلك حدث برغبتها حال توجهه لمسكنها لمطالبتها برد مبلغ مالى سبق اقتراضها منه، وأنها طلبت منه مبلغ آخر نظير معاشرتها، وحال رفضه حدثت بينهما مشادة على إثرها قامت بالصراخ، ففر هاربا خشية الفضيحة، وتم استدعاء مدرس بمدرسة الصم والبكم لترجمة لغة الإشارة للمُبلغة، وحُرر عن ذلك المحضر اللازم.

تلقى اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة المنزلة من المدعوة "ثناء .م. م" 46 عاما، ربة منزل، صماء وبكماء وتتحدث بلغة الإشارة، ومقيمة قرية الرودة دائرة المركز، وأبلغت بتضررها من جارها 43 عاما، صياد، ومقيم بذات القرية، لقيامه بالتعدى عليها جنسيا حال تواجدها بمسكنها.

وتم تحرير المحضر رقم 1880 لسنة 2021 إدارى مركز شرطة المنزلة، وجارٍ استكمال الفحص والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.