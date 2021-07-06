شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى السودانى يتوجه إلى نيويورك لحضور جلسة مجلس الأمن بشأن سد النهضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجه ياسر عباس وزير الرى السودانى إلى نيويورك، لحضور جلسة مجلس الأمن بشأن سد النهضة، نقلا عن قناة العربية.

وكان ياسر عباس قال إن ملف سد النهضة أصبح يهدد السلم والأمن الإقليميين، متوقعا أن يأخذ مجلس الأمن بالاعتبار مطالب السودان.

وأضاف وزير الرى السوداني، خلال مؤتمر صحفى، أن الخرطوم قبلت الوساطة الدولية، مفيدا بأن مجلس الأمن سيبحث أزمة سد النهضة تحت بند المادة الـ 6.

بدوره، قال عمر الفاروق الناطق الرسمي باسم الوفد السوداني المفاوض، أن السودان لم يعترض على حق إثيوبيا في الاستفادة من موارده المائية، مشددا على أن الخرطوم أقرت بحق إثيوبيا ولكن في الوقت نفسه اشترطنا أن يتم التوصل إلى اتفاق قانوني ونهائى وملزم بخصوص سد النهضة.

ودعا الناطق الرسمي باسم الوفد السوداني المفاوض في ملف سد النهضة، مجلس الأمن أن يضع ملف سد النهضة تحت المراقبة والتقارير الدورية كل 6 أشهر من أجل الوصول إلى بر الأمان في هذا الملف.

وقال"الفاروق" في مؤتمر صحفى مشترك مع وزير الرى السودانى، اليوم الإثنين، إن الملء الثاني قاب قوسين أو أدنى، مشددا على أن السودان لديه خيارات كثيرة سياسية واقتصادية ودبلوماسية سيتم الإعلان عنها في حينها.