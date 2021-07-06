مطار القاهرة: سفر ووصول 288 رحلة تنقل 36 ألف راكب.. اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

يشهد مطار القاهرة الدولي علي مدار اليوم الثلاثاء، سفر ووصول 36 ألف راكب على متن 288 رحلة جوية، تسيرها شركات دولية عربية ومصر للطيران، بالإضافة إلى شركات مصرية خاصة، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن صالات المطار تشهد خلال الـ 24 ساعة، وصول 142 رحلة طيران دولية وداخلية وخاصة، تقل حوالي 21 ألف راكب، ومغادرة 146 رحلة سفر إلى عدة وجهات، سواء أوربية أو عربية أو أسيوية أو إفريقية، تقل على متنها حوالي 15 ألف راكب، مع الحرص على إتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، و تقوم بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين.

وتشدد سلطات مطار القاهرة الدولي، وسلطات الطيران المدني المصري، من إجراءاتها الاحترازية داخل مطارات الجمهورية، لمواجهة فيروس كورونا، خاصة على الركاب القادمين من الدول التي ظهر بها السلاسة الجديدة المتحورة من الفيروس المستجد، حيث يخضع جميع القادمين من هذه الدول إلى اختبار ID NOW COVID-19 Test التحليلي، فور وصولهم المطار.​