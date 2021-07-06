بعد خطاب إثيوبيا ببدء الملء الثاني.. "خارجية الشيوخ" تشيد بموقف مصر رفض الإجراءات الأحادية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

قال الدكتور عفت السادات، وكيل لجنة الشؤون الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس الشيوخ، ورئيس حزب السادات الديمقراطي، إنه يتفق تمامًا مع وزير الموارد المائية والري في الخطاب الرسمي الذي بعث به إلى الوزير الإثيوبي لإخطاره برفض مصر القاطع هذا الإجراء الأحادي الذي يعد خرقًا صريحًا وخطيرًا لاتفاق إعلان المبادئ، كما أنه يعد انتهاكًا للقوانين والأعراف الدولية التي تحكم المشروعات المقامة على الأحواض المشتركة للأنهار الدولية؛ بما فيها نهر النيل الذي تنظم استغلال موارده اتفاقيات ومواثيق تلزم إثيوبيا باحترام حقوق مصر ومصالحها المائية، وتمنع الإضرار بها.

وأشاد السادات، في بيان له اليوم الثلاثاء، بإرسال وزارة الخارجية الخطاب الموجه من وزير الموارد المائية والري للوزير الإثيوبي إلى رئيس مجلس الأمن بالأمم المتحدة لإحاطة المجلس -الذي سيعقد جلسة حول قضية سد النهضة الخميس 8 يوليو- بهذا التطور الخطير، والذي يكشف مجددًا عن سوء نية إثيوبيا، وإصرارها على اتخاذ إجراءات أحادية لفرض الأمر الواقع، وملء وتشغيل سد النهضة دون اتفاق يراعي مصالح الدول الثلاث، ويحد من أضرار هذا السد على دولتَي المصب ، وهو الأمر الذي سيزيد من حالة التأزم والتوتر في المنطقة، وسيؤدي إلى خلق وضع يهدد الأمن والسلم، على الصعيدَين الإقليمي والدولي.

وأكد السادات أن الموقف المصري بشأن ملف سد النهضة يعبر بكل الصدق والأمانة عن موقف المصريين بجميع اتجاهاتهم وانتماءاتهم السياسية والشعبية والحزبية؛ فالشعب المصري كله فوض الرئيس عبد الفتاح السيسي في اتخاذ الإجراءات المناسبة للحفاظ على حقوق مصر التاريخية في مياه النيل، مشيرًا إلى أن قضية المياه بالنسبة إلى مصر تمثل قضية حياة أو موت.

وكان الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، قد تلقى خطاباً رسمياً من نظيره الإثيوبي يفيد بدء إثيوبيا عملية الملء للعام الثاني لخزان سد النهضة الإثيوبي.