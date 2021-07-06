احتفالاً بذكرى ثورة 30 يونيو.. الداخلية تفتتح مقرات جديدة لسجلات الأحوال المدنية تيسيراً على المواطنين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علاء عمران:

أوفد قطاع الأحوال المدنية قوافل (مراكز تكنولوجية متنقلة) مجهزة فنياً ولوجيستياً؛ لتقديم خدمات القطاع (بطاقات الرقم القومي– المُصدرات المميكنة) بالمناطق ذات الكثافات السكانية والقرى الأكثر احتياجاً بمحافظات (القاهرة – الجيزة – الإسكندرية – دمياط – المنوفية – مطروح – المنيا)، حيث تم استخراج (10087 بطاقة رقم قومي – 24329 مصدراً مميكن).

كما تم إيفاد مأموريات خارجية للمنازل والمستشفيات لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي والمصدرات المميكنة لكبار السن والحالات الإنسانية بكافة المواقع على المستوى (بالمجان)، حيث تم استخراج (186 بطاقة رقم قومي – 10 مصدراً من المصدرات المميكنة).

واستكمالاً لما تم انجازه خلال الفترة السابقة، تقرر افتتاح وتشغيل عدد من المواقع الجديدة النموذجية وبالمراكز التجارية الكبرى لتلبية واستيعاب احتياجات المواطنين المترددين دون التقيد بنطاق محال إقاماتهم ، وذلك على النحو التالي: محافظة القاهرة (المجمع الأمني أمام أكاديمية الشرطة – داندي مول بطريق "القاهرة/ الإسكندرية" الصحراوى – عزبة الهجانة بمدينة نصر بقسم شرطة مدينة نصر ثالث – منفذ مسجد الشرطة بالقاهرة الجديدة).

محافظة الإسكندرية (مركز كارفور التجاري)، بالإضافة إلى رفع كفاءة وتطوير (سجل الجمرك بنقطة شرطة الأنفوشي)، ومحافظة الدقهلية (مجمع الأحوال المدنية)، ومحافظة الغربية (محلة زياد / مركز شرطة سمنود) فضلاً عن تمديد ساعات العمل بسجلات (قليوب – طوخ – القناطر الخيرية – فاقوس – بندر بيلا - كفر الدوار) من الساعة 3 مساءَ حتى الساعة 9 مساءً.

كما اضطلع قطاع الأحوال المدنية بتفعيل الخدمة النموذجية التي يتم خلالها إصدار وتسليم أي من مصدرات القطاع الثبوتية (بطاقات الرقم القومي – مصدرات مميكنة) بذات اليوم بـ(10) مواقع نموذجية، وفقاً للآتي:- مركزي الخدمات الخاصة والعاجلة (مقر ديوان القطاع – النموذجي بالعباسية)، ومراكز القطاع النموذجية داخل المولات التجارية بـ (مول سيتي ستارز بمدينة نصر – مول مكسيم بالتجمع الخامس – سيتي سنتر "كارفور" بالمعادي – الحمد بالتجمع الخامس – مول مصر مول – العرب بمدينة 6 أكتوبر – كارفور بمدخل مدينة الإسكندرية).

يأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة بأحد محاورها إلى الإرتقاء بمستوى الآداء الأمني وتطوير الخدمات المقدمة للجماهير، والتيسير على المواطنين حال ترددهم على المواقع الشرطية، وفي إطار مبادرة "كلنا واحد"، وبمناسبة الاحتفالات بذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة، واستمراراً لاتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها حصول المواطنين على الخدمات الشرطية في سهولة ويسر.