ضبط 12193 شخصا لعدم الالتزام بارتداء الكمامات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علاء عمران:

واصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، حملاتها؛ حفاظًا على سلامة المواطنين، وتنفيذًا للإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة، ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.

يأتي ذلك في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من انتشار فيروس "كورونا"، والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقي وسائل النقل الجماعي بارتداء الكمامات الواقية.

وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة، عن ضبط 12193 أشخاص؛ لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ12135 شخصًا، واتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة العامة حيال 58 شخص لم يسددوا الغرامة المقررة، وتحرير 904 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط 262 قضية في مجال منع تداول الأرجيلة، بإجمالي مضبوطات 1700 أرجيلة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة العامة، وجارٍ استمرار الحملات؛ حرصًا على سلامة المواطنين.