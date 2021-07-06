ضبط عنصرين إجراميين بحوزتهما 120 طربة لمخدر الحشيش في الشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط عنصرين إجراميين، بحوزتهما 120 طربة لمخدر الحشيش.

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني – الأمن العام) ومديرية أمن الشرقية نشاط (إثنين من العناصر الإجرامية – لأحدهم معلومات جنائية) تخصصا في الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهما متخذان من دائرة مركز شرطة منيا القمح بمحافظة الشرقية مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمان وضبطهما حال استقلالهما سيارة بدائرة مركز شرطة منيا القمح وبحوزتهما (120 طربة لمخدر الحشيش وزنت 12 كيلو جرام – مبلغ مالي – عدد 2 هاتف محمول – سلاح أبيض)، وبمواجهتهما بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات.

تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (840 ألف جنيه تقريباً)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وجاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.