شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تستمر المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.
وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضروات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، حيث شهدت اليوم الثلاثاء وجاءت كالتالى:
- الطماطم بسعر 3.5 جنيها للكيلوجرام.
- البطاطس 7 جنيهات.
- البصل الأبيض 5 جنيهات.
- البصل الأحمر بـ 5 جنيهات
- الكوسة بـ 7.5 جنيه.
- الجزر بـ 7 جنيهات.
- الخيار بـ 10 جنيه.
- الباذنجان الرومى بـ 6 جنيهات.
- الفلفل الرومى بـ 7 جنيهات.
- الباذنجان الأبيض بـ 6 جنيهات.
الباذنجان العروس 6 جنيهات
- الفلفل البلدى بـ 5 جنيهات
- الفلفل الألوان 15 جنيها.
- الليمون بـ 15 جنيه.
- الفاصوليا الخضراء بـ 8.5 جنيها
- التفاح السكرى 27 جنيها.
- كانتلوب "" بـ 6.5 جنيه.
- العنب الأحمر 13 جنيها
-العنب الأبيض 11 جنيها
-الباميا الخضراء 16
-تفاح أحمر إيطالى 27 جنيه.
-برتقال بلدى 5 جنيهات.
-تفاح بلدى 15 جنيها.
-مشمش 22 جنيه.