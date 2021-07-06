شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يعتمد نتيجة اختبار 22 محفظا ومحفظة متطوعين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، نتيجة اختبار 22 محفظًا ومحفظة متطوعين "المجموعة الثامنة عشر" من التابعين لوزارة التضامن الاجتماعى، ليكون إجمالى من تم إجازتهم حتى تاريخه (2408) محفظًا ومحفظة.

وقالت الوزارة في بيان لها إنه يجرى إرسال أسماء المحفظين والمحفظات الجدد إلى وزارة التضامن الاجتماعى لاستخراج الكارنيهات بالتنسيق بين الوزارتين، وهم :

1. ثريا سعد عوض جريوه - بور سعيد

2. سارة حسن حسن فياض - بور سعيد

3. هالة السيد العربى عبد المعطى أحمد - بور سعيد

4. فاطمة لطفى يوسف محمد - بور سعيد

5. إيمان التميمى عبده الصالحى - بور سعيد

6. فاطمة محمد الشربينى صبح - بور سعيد

7. ولاء رمضان عبد العزيز - الأقصر

8. فاطمة الزهراء فؤاد أحمد - الأقصر

9. إسراء سمير عبد الباسط - الأقصر

10. هناء أحمد سيد سعيد - الأقصر

11. هاجر جمال محمد يوسف - الأقصر

12. حمادة خيرى شعبان أحمد - الأقصر

13. آية محمد متولى طلبة - الدقهلية

14. نهلة السيد محمد على سيد - الدقهلية

15. إيمان عادل أحمد عبد الباقى - الدقهلية

16. مروة محمد عبد الفتاح صابر - الدقهلية

17. سارة نبيل عمر - الدقهلية

18. رشا رشاد عبد الفتاح عبد الغنى - الدقهلية

19. وفاء محسن إبراهيم العطافى - الدقهلية

20. مرفت جودة السيد الباز - الدقهلية

21. شادية محمد عبد القادر عيد - الدقهلية

22. رجاء السيد محمد السيد – الدقهلية