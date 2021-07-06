شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين: افتتاح 6 آلاف منفذ لمشروع "جمعيتى" حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة والقطاعات التابعة لها لديها فرص استثمارية كبيرة فى المناطق اللوجيستية، وإنشاء صوامع لتخزين الأقماح وتطوير منافذ جمعيتي، لافتا إلى أن هناك فرص متاحة للاستثمار فى مشروعات الوزارة، ومنها تطوير منافذ مشروع جمعيتى، حيث تم افتتاح 6000 منفذ، وجارى فتح 1000 منفذ آخر بالمرحلة الرابعة، لتكون أكبر سلسلة توزيع للسلع التموينية والحرة، بالإضافة إلى منافذ المجمعات الاستهلاكية.

وأشار المصيلحى، في تصريحات له اليوم، إلى الفرص المتاحة أيضاً لاستخدام عمليات النقل النهرى لنقل الأقماح وكذلك إنشاء المناطق والمخازن الاستراتيجية المُزمع إقامتها فى الفترة القادمة لتخزين السلع وسبٌل الاستثمار بها.

وكانت الجريدة الرسمية نشرت قرارا للدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية حمل رقم 70 لسنة 2021 بشأن فتح منافذ مشروع "جمعيتى" بأن يستبدل بنص المادة 4 من قرار وزير التموين رقم 150 لسنه 2119، بأن يراعى ترتيب الطلبات المقدمة طبقا لأولوية تقديم الطلب على أن لا يكون لمقدم الطلب أو لأحد من أقاربه حتى الدرجة الرابعة مخبز أو منفذ مشروع جمعيتي

ومن ضمن شروط فتح منفذ لمشروع "جمعيتى" أن يمتلك صاحب الطلب محلا تجاريا مرخص ويتوافر فيه الشروط الصحية المناسبة بمساحة لا تقل عن 30 مترا ومجهز به ثلاجة عرض مع توفير مخزن للمحل وسجل تجارى دون شرط مرور عام على قيده وأن يكون كامل الأهلية ولا يعمل بالحكومة أو قطاع الأعمال العام وأن يكون حسن السمعة ولم يسبق الحكم عليه فى إحدى الجرائم التموينية أو المخلة بالشرف والأمانة وجود بطاقة ضريبية وشهادة صحية وصحيفة الحالة الجنائية.