شكرا لقرائتكم خبر عن رصف شارعى الوحدة وخاتم المرسلين واستكمال تطوير جسر المريوطية بالجيزة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت محافظة الجيزة تنفيذ مخطط تطوير شبكة الطرق فى اطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة برفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية حيث تم استكمال أعمال رصف الطبقة السطحية من الطريق الدائرى الجنوبى حتى كوبرى عثمان بالبر الغربى لجسر ترعة المريوطية تحت اشراف المهندسة نجوى السعيد مدير مديرية الطرق بالمحافظة.

كما واصلت محافظة الجيزة أعمال تنفيذ مخطط تطوير ورصف محور خاتم المرسلين بحى العمرانية فى ضوء توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بسرعة الانتهاء من اعمال التطوير الجارية بالشارع للتكامل اعمال التطوير.

وذكر بيان للمحافظة اليوم، أن حى العمرانية استكمل أعمال فرد الطبقة الاسفلتية السطحية بشارع خاتم المرسلين وذلك حتى شارع فلسطين بالإضافة الى استكمال الاعمال من شارع فلسطين وحتى شارع استديو الأهرام بالاتجاه المقابل وذلك تحت إشراف ومتابعه محمد نور الدين، رئيس حى العمرانية.

كما وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة لحى شمال الجيزة ومديرية الطرق بتشكيل لجنه متخصصة للاستلام الابتدائى لأعمال تطوير ورصف شارع الوحدة بحى شمال والتأكد من تنفيذ الاعمال وفقا للمواصفات المحددة وبأعلى المعايير.

وتم انعقاد اللجنة اليوم ومعاينتها لأعمال الرصف بالشارع وقد تم التوجيه بتلافى بعض الملاحظات قبل استلام الأعمال، وذلك برئاسة اشرف بكر رئيس حى شمال الجيزة والمهندسة نجوى مدى مديرية الطرق .

