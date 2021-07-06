شكرا لقرائتكم خبر عن تجهيز 165 لجنة أساسية بالجيزة استعدادا لامتحانات الثانوية العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة لقاءاً موسعًا للوقوف على الاستعدادات والتجهيزات النهائية والإجراءات الاحترازية والوقائية الجارى تنفيذها لاستقبال امتحانات الثانوية العامة حيث أعدت المحافظة عدداً من الإجراءات الاستثنائية هذا العام بما يضمن سلامة الطلاب.

وأشار المحافظ إلى أنه تم تجهيز 165 لجنة أساسية للعام الحالى يؤدى بها 73 ألفا و923 طالبة وطالبة الامتحانات هذا العام، حيث تضم كل لجنة 14 طالبا فقط عدا لجان حى الهرم تصل إلى 18 طالب نظراً للإجراءات الخاصة بالاتصال بشبكة الإنترنت مؤكدًا توفير الكمامات للطلاب والحفاظ على المسافات والإجراءات الوقائية والاحترازية بين الطلاب، وتوفير كبائن تعقيم أمام مقار لجان الثانوية العامة على مستوى المحافظة وتوفير مطهرات وكواشف حرارية داخل اللجان.

وأوضح أنه سيتم متابعة سير عملية الامتحانات يوميًا لتلاشى أى معوقات داخل اللجان وذلك من خلال غرفة العمليات المركزية بالمحافظة بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن.

وخلال الاجتماع وجه المحافظ بإعداد تقرير نهائى للوقوف على مدى جاهزية اللجان لاستقبال الامتحانات وأى معوقات لحلها على الفور، كما كلف رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بتطهير وتعقيم ورفع كفاءة محيط لجان ومقار الامتحانات من الخارج والداخل وذلك بصفة يومية والعمل على إزالة أى مظاهر للإهمال من خلال رفع كفاءة النظافة وعدم السماح بوجود الباعة الجائلين ورفع أى إشغالات بمحيط اللجان وعدم السماح بوجود مواقف الميكروباص العشوائية أمام المدارس لتهيئة المناخ الملائم للطلاب.

وناشد محافظ الجيزة أولياء أمور الطلاب بعدم التواجد خارج اللجان وذلك فى إطار الإجراءات الاحترازية الواجب مراعاتها حرصًا على سلامتهم وللحد من أى تجمعات كما أكد ضرورة توفير المناخ الملائم للطلاب لأداء الامتحانات والتأكد من توفير مراوح باللجان والإضاءة والتهوية المناسبة وتوفير زجاجة مياه لكل طالب والتأكد من صلاحية جميع المرافق بالمدارس ورفع كفاءة التى بحاجة إلى أعمال صيانة بالتنسيق مع الإدارات التعليمية وشركات المرافق.

كما وجه بضرورة توفير الرعاية الصحية والاطمئنان على الحالة الصحية للطلبة والتأكد من عدم وجود أية معوقات قد تواجههم مع التصدى بكل حزم لمنع كافة الممارسات والمحاولات السلبية التى تتم فى بعض الأحيان بهدف الغش أو الخروج عن القانون بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية .

كما وجه المحافظ ممثل شركة الاتصالات بإجراء فحص كامل لكابلات الفايبر الخاصة بالمدارس التى سيقام بها الامتحانات للتأكد من كفاءتها وعدم وجود أى انقطاعات بها بالإضافة إلى توفير فرق طوارئ لسرعة التعامل مع أى معوقات .

من جانبه قال مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة أنه تم تجهيز 69 استراحة للرجال والسيدات على مستوى المحافظة مجهزة بكل سبل الإقامة المناسبة للمراقبين بلجان الثانوية العامة من الخارج وتتوافر بها المطهرات وأدوات التعقيم اللازمة.