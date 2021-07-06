شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تحذر: درجات الحرارة المحسوسة بالقاهرة تصل 39 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أخر صور للأقمار الصناعية تشير لطقس مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية حار رطب على القاهرة والوجه البحرى شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد نهاراً.

وأشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، إلى أن القاهرة العظمى تسجل 36 درجة وتكون درجة الحرارة المحسوسة 39 درجة، والسواحل الشمالية العظمى 31 درجة ودرجة الحرارة المحسوسة 34 درجة.

كما تسجل جنوب سيناء وشمال الصعيد 37 درجة ودرجة الحرارة المحسوسة لهما 40 درجة، أما عن جنوب الصعيد فتسجل 42 درجة بينما درجة الحرارة المحسوسة لجنوب الصعيد 43 درجة .

والرياح معتدلة تنشط على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الصعيد وجنوب سيناء على فترات متقطعة ، كما تشير صور الأقمار الصناعية لشبورة مائية خفيفة صباحا على الطرق المؤدية الى القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية.