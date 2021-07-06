شكرا لقرائتكم خبر عن معهد إعداد القادة بحلوان يختتم تدريب الكوادر الأكاديمية على مشروع "مودة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتم معهد إعداد القادة بحلوان بقيادة الدكتور كريم همام مدير المعهد، وإشراف الدكتور حسام الدين مصطفى، والدكتور عبد المنعم الجيلانى وكلاء المعهد، فعاليات تدريب الكوادر الأكاديمية على المشروع الرئاسى "مودة لتأهيل الشباب المقبلين على الزواج والذى أقيم بالتعاون بين وزارة التعليم العالى ووزارة التضامن، وبمشاركة 114 معهد عالى ومتوسط فى جميع أنحاء مصر.

وعقد اليوم العديد من ورش العمل منها الجوانب الصحية والطبية فى العلاقات الأسرية وحاضر بها الدكتور عمرو حسن أستاذ النساء والتوليد بكلية طب القصر العينى و مقرر المجلس القومى للسكان سابقا، وورشة عمل بعنوان مهارات التواصل والاقناع والعرض الفعال وحاضر بها الدكتور محمد فوزى والى أستاذ تكنولوجيا التعليم وعميد كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة دمنهور، وكذلك ورشة عمل بعنوان آليات تنفيذ مودة وحاضر بها أحمد عباس ممثل وزارة التضامن الاجتماعى ومسئول مشروع مودة بالوزارة.

وخلال كلمته أكد الدكتور كريم همام مدير معهد إعداد القادة فى بيان ، أن هذا التدريب يهدف بأن الكوادر الأكاديمية الذين يتم تدريبهم سفراء لمشروع مودة بمعاهدهم، حيث ان التدريب يستهدف توفير المعلومات اللازمة لطلاب المعاهد حول مفهوم الزواج وكيفية التعامل مع الخلافات والمشكلات الأسرية، مشيرا إلى أن مشروع مودة مشروع شديد الأهمية ومفيد للطلاب فى حياتهم العملية خاصة بعد التخرج، موضحا أهمية المودة والرحمة فى مواجهة المشكلات داخل الأسرة المصرية، مؤكدا أن هذا المشروع يأتى فى إطار الحفاظ على كيان الأسرة المصرية من خلال تقديم دورات تدريبية وتعليمية فى تأهيل المقبلين على الزواج، وتأكيدًا على الاهتمام بالحفاظ على كيان الأسرة المصرية وبناء مجتمع قوى ومتماسك.

وجدير بالذكر أن هذا المشروع يستهدف ثلاث مستويات رئيسة تتمثل فى التوعية بالجانب النفسى والاجتماعى والذى يتضمن تعريف الشباب بسمات الحياة الزوجية ومعايير اختيار شريك الحياة وكذلك التعرف على مقومات الحياة الزوجية والمشكلات الأسرية والطرق الأمثل للتعامل معها، وكذلك التوعية بالجوانب الصحية المتمثلة فى الفحص الطبى قبل الزواج، وأيضا التوعية بالجوانب الشرعية المرتبطة بالزواج، ويأتى هذا المشروع فى إطار توجه الدولة للحد من ظاهر الطلاق التى ارتفعت معدلاتها فى المجتمع بشكل ملحوظ.

وعلى هامش ختام فعاليات الدورة التدريبية أقيم حفل فنى تضمن عرض فنى من فريق كورال المعهد العالى بمدينة نصر وتم توزيع شهادات تكريم للمشاركين بالبرنامج .