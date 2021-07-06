شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر مواقيت صلاة عيد الأضحى 2021 بمدن ومحافظات الجمهورية وفق الحسابات الفلكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الحسابات الفلكية، أن يوم السبت 10 يوليو هو المتمم لشهر ذى القعدة 1442 هجريا، وتكون غرة شهر ذو الحجة 1442 هجريا فلكيا يوم الأحد 11 يوليو، وتكون وقفة عرفات لعام 1442 هجريا فلكيا يوم الاثنين 19 يوليو، ويكون عيد الأضحى، فلكيا يوم الثلاثاء 20 يوليو .

وينشر ”الخليج 365” مواعيد ووقت صلاة عيد الأضحى المبارك 2021، فى مدن ومحافظات جمهورية مصر العربية كما يلى :

القاهرة 5:32

الجيزة 5:32

الإسكندرية 5:35

بورسعيد 5:25

السويس 5:27

العريش 5:19

الطور 5:26

سانت كاترين 5:24

طابا 5:18

شرم الشيخ 5:24

دمنهور 5:33

طنطا 5:31

المنصورة 5:29

الزقازيق 5:30

بنها 5:31

شبين الكوم 5:32

كفر الشيخ 5:31

الفيوم 5:35

بنى سويف 5:34

المنيا 5:38

أسيوط 5:38

سوهاج 5:37

قنا 5:34

أسوان 5:37

أبو سمبل 5:45

مرسى مطروح 5:45

الغردقة 5:27

الخارجة 5:47

الإسماعيلية 5:26

دمياط 5:27

السلوم 5:53

نويبع 5:20

حلايب 5:25

شلاتين 5:28