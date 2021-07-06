شكرا لقرائتكم خبر عن وفد عمالى فلسطينى يلتقى رئيس اتحاد عمال.. ويؤكد: دور مصر محورى فى دعم قضيتنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد وفد عمالى فلسطينى يزور القاهرة خلال هذه الأيام بالدور المصرى فى دعم القضية الفلسطينية فى مواجهة الاحتلال الإسرائيلى ،مثمناً فى الوقت ذاته تواصل العلاقات العمالية والنقابية بين "البلدين" ،مستشهداً بالتحركات والأدوار المصرية خلال العدوان الأخير على قطاع غزة من فتح المعبر وعلاج الجرحى والمشاركة فى إعمار غزة، وتنفيذ مبادرة وقف إطلاق النار.

جاء خلال لقاء الوفد العمالى الفلسطينى أمس الإثنين مع رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر جبالى المراغى، بمقر الاتحاد ،وبحضور نائب رئيس الاتحاد إبراهيم هيكل ،حيث ضم الوفد :عبدالقادر عبدالله الأمين العام للاتحاد العام لعمال فلسطين ،ونائب رئيس الاتحاد الدكتورة مى أبو على، وحسين قرابصة من دائرة العلاقات الدولية فى الاتحاد العام لعمال فلسطين، وعيد النامولى نائب رئيس الاتحاد العام لعمال فلسطين "فرع مصر"، وأسامة الحاج أحمد رئيس النقابة العامة للعاملين بالبتروكيماويات والغاز فى قطاع غزة.

وتحدث جبالى المراغى مؤكداً على دعم عمال مصر الكامل للحق الفلسطينى حتى إسترداد أرضه السليبة ،موضحاً أن القرارات والتوجيهات الرئاسية بدعم الشعب الفلسطينى لمواجهة العدوان الإسرائيلى تأتى من منطلق عقيدة الشعب المصرى فى مساندة الحق الفلسطينى ضد الاحتلال وممارساته وانتهاكاته لكافة الأعراف والقوانين الدولية.

وأكد "المراغي" على حرص "عمال مصر" على تقوية وتفعيل نشاط الاتحاد الدولى لنقابات العمال العرب ،والتمسك بشعاره "قوتنا فى وحدتنا" باعتباره الحاضنة الشرعية والقومية للعمال العرب ،وفى القلب منهم "عمال فلسطين" فى مواجهة كافة التحديات التى تواجههم فى الداخل والخارج .



وأشار المتحدثون من الوفد العمالى الفلسيطنى إلى التحديات التى تواجه عمال فلسطين من مؤامرات مؤكدين على أنهم لن يستسلموا وانهم متمسكون بشعار "قوتنا فى وحدتنا" ،وكشف عن تجاوزات الاحتلال اليومية بحق العمال من ممارسات تعسفية ،واعتقالات ،وسلب الحقوق، والتضييق فى مصادر الرزق، والتعنت معهم على المعابر والحواجز، مؤكدين على أن الاتحاد العام لعمال فلسطين يتعرض لمؤامرات لتهميشه ،وعلى مواصلة نضالهم حتى تتحرر فلسطين من "الاحتلال" ..وفى النهاية أشادوا مجددا بالدور المصرى الذى وصفوه بالمحورى فى دعم القضية الفلسطينية برمتها ،مطالبين الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى بمواصلة خطوات تحقيق الوحدة الوطنية بين كافة الفصائل الفلسطينية، نظرا لما تمتلكه مصر من قدرات لتحقيق ذلك ،مؤكدين أن هذه "الوحدة الوطنية" ستكون بداية الطريق نحو الانتصار وجلاء الاحتلال .



وكان الوفد الفلسطينى قد بدأ زيارته لمصر الأحد بزيارة منظمة العمل العربية ،والسفارة الفلسطينية، ومعهد ناصر لتفقد الجرحى الفلسطينيين جراء العدوان الإسرائيلى الأخير على قطاع غزة .

