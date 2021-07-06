شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر صحفى لوزير التموين للإعلان عن استعدادات الوزارة لعيد الأضحى المبارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ منذ قليل للمؤتمر الصحفى، للدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، لإعلان عن استعدادات الوزارة لعيد الأضحى المبارك وتوفير منتجات اللحوم والدواجن بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة.

تستعد وزارة التموين والتجارة الداخلية لعيد الأضحى المبارك من خلال توفير كافة المنتجات الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع شركات الجملة بالمحافظات المختلفة لطرح اللحوم الطازجة والمجمدة والمبردة للمواطنين بأسعار مخفضة تتراوح من 20 إلى 25%، فى إطار حرص الوزارة على تخفيف العبء عن المواطنين، كذلك زيادة طرح منتجات إضافية من اللحوم لتلبية احتياجات المواطنين من هذه السلع طوال ايّام خلال إيام عيد الاضحى.