شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: تناقش مع رؤساء لجان الثانوية الاستعدادات النهائية للامتحانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تناقش وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم، الاستعدادات النهائية لامتحانات الثانوية العامة قبل انطلاقها، السبت المقبل 10 يوليو الجارى، حيث تعقد الوزارة اجتماعا مع رؤساء اللجان عبر شبكة الفيديو كونفرانس لبحث المهام الرئيسية لرؤساء اللجان وتنظيم دخول الطلاب وتطبيق الإجراءات الاحترازية وكيفية توزيع كراسات الأسئلة وورقة البابل شيت على الطلاب فى جوء من الهدوء دون أى لخبطة أو قلق، مع توفير أجواء هادئة للطلاب تضمن أداء الاختبار بشكل مطمئن.



ومن المقرر أن يناقش الاجتماع أيضا تسليم وتسلم الأسئلة وإعادة وضعها إرسالها مرة أخرى إلى الكنترولات، وأيضا تعليمات إجابة الطالب فى ورقة البابل شيت والتعامل مع أى مشكلات فنية داخل اللجنة، مع التشديد على منع أى محاولات غش والرقابة على اللجان ومنع دخول الطلاب بأى أجهزة داخل اللجنة تساعد على الغش الإلكترونى.

وكان الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أكد إن الوزارة تقوم حاليا بسلسلة من الإجراءات التقنية التأمينية وسوف تستمر طوال الأسبوع الحالي وبالتالي لا تلتفتوا لمن يزعم اختراقها لانها لم تكتمل بعد ومن يحاول التهكير سوف يدفع ثمنا باهظا لهذا والتذكرة واجبة الآن في ضوء ما ينتشر من صور وفيديوهات للغش.

وتابع وزير التربية والتعليم على صفحته الشخصية بفيس بوك: لا تستهلكوا وقتا في الكتابة على التابلت أو استخدام notes او تحميل الكتب لاننا سوف نزيل كل ذلك ونتيح فقط الوصول الى كتب الوزارة من خلالنا اثناء الامتحان.

ووجه وزير التربية والتعليم نصيحة للطلاب، قائلا: ظلل الإجابة الصحيحة على البابل شيت "بقلم رصاص خفيف" وأكد إجابتك النهائية "بقلم جاف أسود أو أزرق" قبل تسليم ورقة الإجابة مع كتابة الاسم ورقم الجلوس بنفس القلم الجاف بخط واضح.