شكرا لقرائتكم خبر عن البيئة تواصل متابعتها الدورية لأحوال المقالب العشوائية والنقاط الوسيطة بالشرقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة البيئة، إنه يتم إحكام السيطرة على كافة مصادر التلوث وتطبيقاً لمنظومة المخلفات الصلبة الجديدة واستمراراً للمتابعة الدورية لحالة المقالب العشوائية والنقاط الوسيطة، فقد تابع فرع جهاز شئون البيئة بالشرقية النقطة الوسيطة بمركز منيا القمح بالتعاون مع مجلس المدينة، حيث تبين من المعاينة وجود كمية من المخلفات يقوم مجلس المدينة بإستخدام المعدات التابعة له بنقلها وترحيلها يومياً إلى مقلب مشتول السوق .

وأضافت الوزارة فى بيان لها اليوم، إنه نشراً للوعى البيئى للعاملين بالوحدات المحلية والجمهور النوعى نفذ فرع الشرقية ندوة توعية بالوحدة المحلية بقرية العادلية بمركز بلبيس كما تم تنفيذ حملتين توعويتين بمركز الزقازيق حول دور افراد المجتمع في الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية وسبل ترشيد استهلاك هذه الموارد ، وكذلك تم تنفيذ ندوتين توعويتين بمقر مؤسسة تمكين للتنمية والتدريب بمركز الزقازيق حول دور الشباب فى المشاركة في الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية ودورهم الإجتماعى فى تعريف غيرهم سبل ترشيد استهلاك هذه الموارد.

واستمراراً لنشر الوعى البيئى بكافة المحافظات قام فرع جهاز شئون البيئة بقنا بتنفيذ ندوة توعية بيئية بالتعاون مع جمعية البركة الخيرية بقوص تحت عنوان ' دور المرأة فى الحد من استخدام البلاستيك احادى الاستخدام" ،وذلك ضمن حملة" معا للحفاظ على البيئة" التى يدشنها الفرع الاقليمى لجهاز شئون البيئة بقنا ، والتى تستهدف عدد 30 امرأة و فتاة ، بهدف تعليمهم كيفيه الحفاظ على البيئة من خلال إستغلال أشياء بسيطة بالمنزل واتباع بعض السلوكيات الإيجابية كالحد من استخدام البلاستيك احادى الاستخدام لإضراره بالبيئة ، و توضيح البدائل الأخرى من استخدام الحقائب القماش و الورق و الاوانى الفخارية و اعادة التدوير.