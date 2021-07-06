شكرا لقرائتكم خبر عن خالد العنانى يسترجع ذكريات حصوله على دكتوراه علم المصريات من فرنسا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعاد الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، ذكريات حصوله على دكتوراه علم المصريات، في مثل هذا اليوم منذ عشرين عاماً، حيث نشر مجموعة صور له لحظة الحصول على الدرجة العلمية عبر حسابه بموقع انستجرام.

وكتب وزير السياحة والآثار على الصور التى نشرها "زي النهاردة من 20 سنة، يوم 6 يوليو 2001، حصلت على الدكتوراة في علم المصريات من جامعة پول ڤاليرى مونبلييه 3 بفرنسا".

واستقبل وزير السياحة والآثار، تعليقاً على البوست من قبل السفير السعودى بالقاهرة، أسامة نقلى، الذى كتب قائلاً: "من المؤكد أن أساتذتك فخورين بك اليوم كذلك، شأنها شأن السياحة والآثار معالي الاخ الوزير الغالى"

وشهد وزير السياحة والآثار والطيار محمد منار وزير الطيران المدني في اجتماع عُقد بمقر وزارة السياحة والآثار بالزمالك، انطلاق تحديث الاستراتيجية الوطنية للسياحة والتي تم إعدادها من قبل في عام 2009 بواسطة بيت خبرة إيطالي متخصص في عمل الاستراتيجيات الخاصة بالسياحة، حيث حالت ظروف القطاع السياحي والأحداث التي مرت بها مصر بعد إعداد الاستراتيجية من تطبيقها أو الاستفادة منها بالشكل الأمثل رغم أهميتها.



جانب من لحظة حصول العناني على الدكتوراة



حصول خالد العناني على الدكتوراة



خالد العناني

حضر الاجتماع الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران المدني، والسيد أحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، وباسم سامي سعد أحد المستثمرين السياحيين، وفريق العمل الإيطالي المسئول عن تحديث الاستراتيجية. وقد جاء قرار تحديث هذه الاستراتيجية التزاماً نحو النهوض بصناعة السياحة، وبتمويل من الاتحاد المصري للغرف السياحية وبعض المستثمرين السياحيين وبالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار، كما أن ذلك يعتبر خطوة هامة لخدمة صناعة السياحة بهدف بناء سياحة مسئولة ومستدامة تخدم بشكل أقوى أهداف الاقتصاد القومي، وأن تكون هناك عودة قوية للسياحة المصرية بعد أزمة كورونا بالتنسيق بين كافة جهات الدولة والقطاع الخاص.