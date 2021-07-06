شكرا لقرائتكم خبر عن أجواء شديدة الحرارة.. تعرف على حالة الطقس بمحافظات الجمهورية حتى الأحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من اليوم الثلاثاء 6 يوليو 2021 إلى الأحد 11 يوليو 2021، حيث يسود طقس شديد الحرارة نهارا رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة رطب ليلا على القاهرة الكبرى وباقى الأنحاء.

وينشر ”الخليج 365”، لقرائه تفاصيل درجات الحرارة المتوقعة حتى الأحد المقبل كما يلى :





- درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء 6 يوليو:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 36 درجة المحسوسة 39

السواحل الشمالية العظمى 31 درجة المحسوسة 34 درجة

جنوب سيناء العظمى 37 درجة المحسوسة 40

شمال الصعيد العظمى 37 درجة المحسوسة 40

جنوب الصعيد العظمى 42 درجة المحسوسة 43

- درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء 7 يوليو:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 37 درجة المحسوسة 39

السواحل الشمالية العظمى 31 درجة المحسوسة 34 درجة

جنوب سيناء العظمى 38 درجة المحسوسة 41

شمال الصعيد العظمى 38 درجة المحسوسة 41

جنوب الصعيد العظمى 43 درجة المحسوسة 44

- درجات الحرارة المتوقعة الخميس 8 يوليو:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 37 درجة المحسوسة 39

السواحل الشمالية العظمى 31 درجة المحسوسة 34 درجة

جنوب سيناء العظمى 39 درجة المحسوسة 42

شمال الصعيد العظمى 38 درجة المحسوسة 41

جنوب الصعيد العظمى 44 درجة المحسوسة 45

- درجات الحرارة المتوقعة الجمعة 9 يوليو:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 37 درجة المحسوسة 39

السواحل الشمالية العظمى 31 درجة المحسوسة 34 درجة

جنوب سيناء العظمى 39 درجة المحسوسة 42

شمال الصعيد العظمى 38 درجة المحسوسة 41

جنوب الصعيد العظمى 43 درجة المحسوسة 44



- درجات الحرارة المتوقعة السبت 10 يوليو:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 37 درجة المحسوسة 39

السواحل الشمالية العظمى 30 درجة المحسوسة 33 درجة

جنوب سيناء العظمى 39 درجة المحسوسة 42

شمال الصعيد العظمى 38 درجة المحسوسة 41

جنوب الصعيد العظمى 42 درجة المحسوسة 43



- درجات الحرارة المتوقعة الأحد 11 يوليو :

القاهرة والوجه البحرى العظمى 37 درجة المحسوسة 39

السواحل الشمالية العظمى 31 درجة المحسوسة 34 درجة

جنوب سيناء العظمى 39 درجة المحسوسة 42

شمال الصعيد العظمى 38 درجة المحسوسة 41

جنوب الصعيد العظمى 43 درجة المحسوسة 44

