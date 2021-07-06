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لو مقدم لأبنك فى رياض أطفال.. طرق الاستعلام على نتيجة القبول

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القاهرة - سامية سيد - انتهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، من فترة التقدم لمرحلة رياض الأطفال للعام الدراسى المقبل، بالمدارس الرسمية للغات والحكومية، نقدم فى التقرير التالى طرق الاستعلام عن نتيجة القبول:

ـ تعلن المديريات نتيجة القبول بعد انتهاء ترتيب المتقدمين حسب السن بالنسبة للمدارس الرسمية للغات.

ـ توزيع المديريات الأطفال المتقدمين على أكثر من تنسيق قبول.

ـ يتم قبول فى التنسيق الأول الأكبر سنا حسب القاعات الموجودة والمدارس المتاحة.

ـ يتم عمل أكثر من تنسيق قبول حتى انتهاء الأعداد المتقدمة وفقا للسن المطلوب.

ـ عادة يتم قبول الأطفال فى kg1 بالمدارس الرسمية للغات من وصول سن 5 سنوات فما فوقها.

ـ تنشر المديريات التعليمية تنسيق القبول حسب سن القبول على مستوى كل إدارة تعليمية.

ـ يمكن لولى الأمر الاستعلام إلكترونيا من خلال الرابط الذى تقدم عليه على نتيجة القبول.

ـ يدخل ولى الأمر الرقم القومى للطفل المدون فى شهادة الميلاد الإلكترونية.

ـ كل مديرية تعليمية لها تنسيق مختلف عن الأخرى حسب الأماكن المتاحة والأعداد المتقدمة.

ـ لا توجد واسطة أو محسوبية فى القبول بالمدارس الرسمية للغات.

ـ الأولوية دائما للأكبر سنا.

ـ يتم تسكين الطفل على إحدى المدارس التى اختارها ولى الأمر أثناء التقديم.

ـ من المقرر أن تعلن وزارة التربية والتعليم نتيجة القبول بالصف الأول الابتدائى للعام الدراسى المقبل الأيام المقبلة.
 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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