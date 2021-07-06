شكرا لقرائتكم خبر عن لو مقدم لأبنك فى رياض أطفال.. طرق الاستعلام على نتيجة القبول والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - انتهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، من فترة التقدم لمرحلة رياض الأطفال للعام الدراسى المقبل، بالمدارس الرسمية للغات والحكومية، نقدم فى التقرير التالى طرق الاستعلام عن نتيجة القبول:
ـ تعلن المديريات نتيجة القبول بعد انتهاء ترتيب المتقدمين حسب السن بالنسبة للمدارس الرسمية للغات.
ـ توزيع المديريات الأطفال المتقدمين على أكثر من تنسيق قبول.
ـ يتم قبول فى التنسيق الأول الأكبر سنا حسب القاعات الموجودة والمدارس المتاحة.
ـ يتم عمل أكثر من تنسيق قبول حتى انتهاء الأعداد المتقدمة وفقا للسن المطلوب.
ـ عادة يتم قبول الأطفال فى kg1 بالمدارس الرسمية للغات من وصول سن 5 سنوات فما فوقها.
ـ تنشر المديريات التعليمية تنسيق القبول حسب سن القبول على مستوى كل إدارة تعليمية.
ـ يمكن لولى الأمر الاستعلام إلكترونيا من خلال الرابط الذى تقدم عليه على نتيجة القبول.
ـ يدخل ولى الأمر الرقم القومى للطفل المدون فى شهادة الميلاد الإلكترونية.
ـ كل مديرية تعليمية لها تنسيق مختلف عن الأخرى حسب الأماكن المتاحة والأعداد المتقدمة.
ـ لا توجد واسطة أو محسوبية فى القبول بالمدارس الرسمية للغات.
ـ الأولوية دائما للأكبر سنا.
ـ يتم تسكين الطفل على إحدى المدارس التى اختارها ولى الأمر أثناء التقديم.
ـ من المقرر أن تعلن وزارة التربية والتعليم نتيجة القبول بالصف الأول الابتدائى للعام الدراسى المقبل الأيام المقبلة.