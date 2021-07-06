شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين يعلن طرح 10 آلاف رأس من الخراف الحية بسعر 65 جنيها للكيلو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، فتح 39 شادرا على مستوى الجمهورية لبيع الخراف الحية بسعر 65 جنيه للكيلو القائم، وسيتم طرح 10 آلاف رأس من الخراف الحية على مستوى الجمهورية.

وتستعد وزارة التموين والتجارة الداخلية لعيد الأضحى المبارك من خلال توفير كافة المنتجات الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع شركات الجملة بالمحافظات المختلفة لطرح اللحوم الطازجة والمجمدة والمبردة للمواطنين بأسعار مخفضة تتراوح من 20 الى 25%، فى إطار حرص الوزارة على تخفيف العبء عن المواطنين، كذلك زيادة طرح منتجات إضافية من اللحوم لتلبية احتياجات المواطنين من هذه السلع طوال أيام خلال إيام عيد الأضحى.