وزارة الرى: إثيوبيا تعتبر نهر النيل ملكا لها ولا تنظر لمصالح دولتى المصب

القاهرة - سامية سيد - قال المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والرى المهندس محمد غانم إن إثيوبيا ما زالت تتحدى كل الأعراف والقوانين الدولية، وتعتبر نهر النيل نهرا دوليا، وملكا لها، معتبرة أن إثيوبيا لا تنظر إلى مصالح دولتى المصب بإعلانها رسميا بدء الملء الثانى لسد النهضة، وإخطار مصر بذلك .

وأضاف متحدث الرى ـ فى تصريح خاص لقناة (روسيا اليوم) الفضائية - أن إثيوبيا لم يهمها أن تتأثر مصر والسودان، ويتضررا أم لا، كما أنها للأسف الشديد مصرة على اتخاذ إجراءات إحادية الجانب، مشيرا إلى أن "إثيوبيا تريد التصرف بمفردها فقط، وتتخذ كل الإجراءات بشكل أحادي دون أى تفاوض".

وأكد المتحدث أنه "من الواضح أمام العالم أن مصر تريد التوصل لاتفاق قانوني عادل وملزم لملء وتشغيل سد النهضة".

وتساءل مستنكرا "كيف تقوم إثيوبيا بعمل إجراء أحادى دون أى تفاوض على نهر دولي بشكل منفرد!!!"، مبينا أن إثيوبيا عندما قالت "إنها سترسل لمصر بعض البيانات منذ شهرين رفضنا هذا الأمر.. فنحن لا نريد بيانات فقط من إثيوبيا، فلابد من وجود اتفاق يحكم التعاون بين الأطراف".

وكرر أن ما يحدث هو أمر مرفوض، ولابد أن يكون هناك اتفاق بين الدول الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا)، ولا يصح أن تتخذ أديس أبابا، أي إجراء بشكل منفرد على نهر دولى.