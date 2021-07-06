شكرا لقرائتكم خبر عن الهجرة تعلن تبرع مصرية بالخارج لمبادرة "حياة كريمة" لدعم الريف المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بالدكتورة جيهان جادو عضو المجلس المحلى لمدينة "فرساي" الفرنسية، وإحدى عضوات "مصرية بـ 100 رجل"، حيث قامت بالتبرع للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتى تستهدف تطوير وتنمية قرى الريف المصري.

ومن جانبها، أشادت السفيرة نبيلة مكرم بمشاركة الدكتورة جيهان جادو فى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، لافتة إلى أن المصريين بالخارج دائما ما يسارعون بإبداء رغباتهم فى المشاركة بكل المبادرات الرئاسية وخاصة المتعلقة بتنمية الدولة، لافتة إلى أن مبادرة "حياة كريمة" والتى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، مست قلوب المقيمين فى الخارج، ودائما ما يكونون سعداء بمشاركتهم للدولة المصرية فى تلك الجهود لتنمية القرى والمحافظات.

كما قالت وزيرة الهجرة إن الدكتورة جيهان جادو هى ثالث ممن قُمن بالتبرع للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" عقب تبرع كاترين صوفيانو -سيدة الأعمال المصرية اليونانية، وتبرع السيدة جرمين الحمصانى المصرية المقيمة بدولة الإمارات، مشيرة إلى أن وزارة الهجرة تسعى لمشاركة مختلف فئات المصريين بالخارج ضمن مبادرة "حياة كريمة"، لما قد يمثلوه من دور فاعل وداعم فى سبيل تنفيذ أهداف المبادرة، وعلى رأسها الارتقاء بحياة المواطن المصرى البسيط فى قرى مصر الأكثر احتياجا.

ومن جانبها، قالت الدكتورة جيهان جادو إنها والمصريين بالخارج يكنون كل الحب والولاء والانتماء لوطنهم الأم مصر، لافتة إلى أن مشاركتها فى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" جاءت إيمانًا منها بما يجرى من تنمية على أرض مصر، وجهود القيادة السياسية فى تحسين جودة حياة المصريين وبناء الإنسان المصري، وأن القدوة لهم هو الجهد الذى يبذله الرئيس عبدالفتاح السيسى للنهوض وتنمية الدولة، مقدمة الشكر إلى وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم على تشجيعهم وإعطائهم الفرصة للمشاركة فى مثل هذه المبادرات الوطنية، حيث إن مبادرة "حياة كريمة" ذلك المشروع القومى الكبير لا بد أن يشارك جميع المصريين به.