شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يمدح الرسول خلال زيارته الروضة الشريفة فى المسجد النبوى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، مقطع فيديو له، عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، يمدح فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من داخل الروضة الشريفة فى المسجد النبوى، وذلك على هامش زيارته للملكة العربية السعودية.

وامتدح وزير الأوقاف، رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبيات شعر لـ "حسان بن ثابت" شاعر الرسول صلى الله عليه وسلم جاء فيها:

بَطَيبَةَ رَسمٌ لِلرَسولِ وَمَعهَدُ

مُنيرٌ وَقَد تَعفو الرُسومُ وَتَهمَدِ

وَلا تَمتَحى الآياتُ مِن دارِ حُرمَةٍ

بِها مِنبَرُ الهادى الَذى كانَ يَصعَدُ

وَواضِحُ آثارٍ وَباقى مَعالِمٍ

وَرَبعٌ لَهُ فيهِ مُصَلّى وَمَسجِدُ

بِها حُجُراتٌ كانَ يَنزِلُ وَسطَها

مِنَ اللَهِ نورٌ يُستَضاءُ وَيوقَدُ

مَعارِفُ لَم تُطمَس عَلى العَهدِ آيُها

أَتاها البِلى فَالآى مِنها تُجَدَّدُ

عَرِفتُ بِها رَسمَ الرَسولِ وَعَهدَهُ

وَقَبراً بِها واراهُ فى التُربِ مُلحِدُ

ظَلَلتُ بِها أَبكى الرَسولِ فَأَسعَدَت

عُيونٌ وَمِثلاها مِنَ الجِنِّ تُسعَدُ

يُذَكِّرنَ آلاءَ الرَسولِ وَما أَرى

لَها مُحصِياً نَفسى فَنَفسى تَبَلَّدُ

مُفَجَّعَةً قَد شَفَّها فَقدُ أَحمَدٍ

فَظَلَّت لِآلاءِ الرَسولِ تُعَدِّدُ

وَما بَلَغَت مِن كُلِّ أَمرٍ عَشيرَهُ

وَلَكِن لِنَفسى بَعدُ ما قَد تَوَجَّدُ

أَطالَت وُقوفاً تَذرِفُ العَينُ جُهدَها

عَلى طَلَلِ القَبرِ الَذى فيهِ أَحمَدُ

فَبورِكتَ يا قَبرَ الرَسولِ وَبورِكَت

بِلادٌ ثَوى فيها الرَشيدُ المُسَدَّدُ

وكان الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، وجه الشكر لوزارة الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية والوزير الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ وزير الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الذى وصفه بالشجاع، لما لقيه من حفاوة وترحيب بالغين، بما ينم عن عمق ومتانة العلاقة بين الدولتين الشقيقتين، وأشاد جمعة، بما لمسه من جدية بالغة فى مواجهة الفكر المتطرف والحرص البالغ من القيادة السعودية الحالية سياسية ودينية ممثلة فى وزارة الشئون الإسلامية على نشر معانى الوسطية والاعتدال ومواجهة واستئصال الأفكار والجماعات المتطرفة ، وكذلك ما لمسه من عناية بالغة بطباعة المصحف الشريف بمجمع الملك فهد بن عبد العزيز .