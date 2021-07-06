شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تعلن توفير مراجعة فى اللغة الأسبانية لطلاب الثانوية اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه سيتم توفير مراجعة فى مادة اللغة الأسبانية، اليوم الثلاثاء، فى الخامسة مساء لجميع طلاب الصف الثالث الثانوى، من خلال البث المباشر، على موقع الوزارة ومنصة حصص مصر، ويمكن للطلاب كتابة الأسئلة في التعليقات للإجابة عليها أثناء البث.

كان الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أكد إن الوزارة تقوم حاليا بسلسلة من الإجراءات التقنية التأمينية وسوف تستمر طوال الأسبوع الحالي، وبالتالي لا تلتفتوا لمن يزعم اختراقها، لأنها لم تكتمل بعد ومن يحاول التهكير سوف يدفع ثمنا باهظا لهذا والتذكرة واجبة الآن في ضوء ما ينتشر من صور وفيديوهات للغش.

وتابع وزير التربية والتعليم: لا تستهلكوا وقتا في الكتابة على التابلت أو استخدام notes او تحميل الكتب لاننا سوف نزيل كل ذلك ونتيح فقط الوصول الى كتب الوزارة من خلالنا اثناء الامتحان.

ووجه وزير التربية والتعليم نصيحة للطلاب ، قائلا: ظلل الإجابة الصحيحة على البابل شيت "بقلم رصاص خفيف" وأكد إجابتك النهائية "بقلم جاف أسود أو أزرق" قبل تسليم ورقة الإجابة مع كتابة الاسم ورقم الجلوس بنفس القلم الجاف بخط واضح.