شكرا لقرائتكم خبر عن قناة السويس تتقدم اليوم بطلب للمحكمة الاقتصادية لرفع الحجز عن السفينة إيفرجيفن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مصدر بهيئة قناة السويس، إنه من المقرر أن تتقدم هيئة قناة السويس صباح اليوم الثلاثاء بطلب إلى رئيس المحكمة الابتدائية الاقتصادية بالإسماعيلية، لرفع الحجز التحفظى، على سفينة الحاويات البنمية EVER GIVEN، حتى يتنثى لها مغادرة قناة السويس واستكمال رحلتها البحرية إلى ميناء روتردام بهولندا.

وأضاف المصدر، في تصريح لـ"الخليج 365"، أن محامي هيئة قناة السويس، سوف يتقدم بطلب صباح اليوم إلى رئيس المحكمة الابتدائية الاقتصادية بالإسماعيلية، لرفع الحجز، من أجل إصدار قرار برفع الحجر على السفينة، يعقبه قيام محضر من المحكمة بالذهاب لمكان التحفظ على السفينة في منطقة البحيرات المرة القريبة من مدينة فايد، والصعود على السفينة، بصحبة الإدارة القانونية بهيئة قناة السويس، لرفع الحجز على السفينة وإخطار ربان السفينة والطاقم المتواجد عليها، حتى يتثنى لهم، استكمال رحلتهم غدًا الأربعاء.

كانت قد قررت الدائرة الأولى بالمحكمة الابتدائية الاقتصادية بالإسماعيلية، برئاسة المستشارة إيمان زكى وعضوية كل من المستشارين هانى علام ومحمد الطحاوي، وأحمد رياض، سكرتارية حامد أحمد السيد، الأحد الماضى، تأجيل البت في الدعوى القضائية رقم 78 لسنة 2021، المقامة من قبل هيئة قناة السويس، لتثبيت الحجز التحفظى الموقع على سفينة الحاويات البنمية "إيفرجيفن"، إلي جلسة الأحد المقبل، بناءً علي طلب طرفي الدعوة وهم الشركة المالكة للسفينة وهيئة قناة السويس لمنح الطرفين فرصة لإنهاء التسوية، وهو ما حدث ونجح الطرفين في الاتفاق على توقيع التسوية.

وأنهت هيئة قناة السويس، إجراءات مغادرة السفينة البنمية "إيفرجيفن"، والمتحفظ عليها بمنطقة البحيرات المرة بالمجرى الملاحى للقناة، بالقرب من مدينة فايد بالإسماعيلية، استعدادًا لاستئناف رحلتها البحرية إلى ميناء روتردام بهولندا.

ومن المقرر أن تغادر السفينة البنمية، غدًا الأربعاء، يرافقها قاطرتين، ويقوم بإرشادها اثنين من كبار المرشدين، خلال رحلتها بالمجرى الملاحى لقناة السويس.

ووجهت قناة السويس، الدعوة لعدد من الدبلوماسيين وكبار رجال الدولة المصرية، لحضور مراسم توقيع عقد التسوية النهائي، صباح غد الأربعاء، بمبنى المارينا الجديدة، كما من المقرر، حضور السفير اليابانى والقنصل الهندى مراسم التوقيع.

كما من المقرر أن تعقد هيئة قناة السويس احتفالية كبرى لتوقيع عقد التسوية مع الشركة المالكة لسفينة الحاويات البنمية EVER GIVEN بحضور الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة، وممثل الشركة المالكة للسفينة وعدد من السفراء والشركاء الدوليين، وذلك يوم الأربعاء المقبل، بمبنى المارينا الجديد شرق القناة وذلك فى تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا.

وأكد هيئة قناة السويس، أنه من المقرر أن يتضمن برنامج الاحتفالية دعوة الصحفيين والقنوات الفضائية لتصوير مغادرة السفينة من موقع الاحتفالية، ويعقب ذلك مؤتمر صحفى للفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس.

وكانت سفينة الحاويات البنمية، وهي من أكبر سفن الحاويات فى العالم، قد ظلت جانحة لمدة 6 أيام فى قناة السويس بداية من يوم 23 مارس الماضى ما عرقل الملاحة عبر الممر الملاحى الحيوى للتجارة العالمية، ويبلغ طول السفينة 400 متر، وعرضها 59 مترًا، فيما تبلغ حمولتها الإجمالية 224 ألف طن، وطالبت قناة السويس فى البداية بتعويض يتجاوز 900 مليون دولار قبل أن تخفضه إلى نحو 550 مليونًا.

وعرضت فى المقابل الشركة المالكة للناقلة وشركات التأمين على السفينة 150 مليون دولار، ولم يتم الكشف عن قيمة التسوية النهائية.

وكانت السفينة مستأجرة من جانب شركة "إيفرجرين" التايوانية، وجنحت عندما كانت تبحر من الصين إلى روتردام، ومنذ تعويمها، يجرى احتجازها فى البحيرة المرة الكبرى، التى تفصل الجزء الشمالى من قناة السويس عن الجزء الجنوبي.