وزير التنمية المحلية يصدر حركة تنقلات تضم 17 قيادة محلية فى 8 محافظات

القاهرة - سامية سيد - أصدر اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، حركة محدودة لعدد من قيادات الإدارة المحلية بالمحافظات، وتضمنت تنقلات وتعيينات لحوالى 17 قيادة محلية بمحافظات دمياط والجيزة والقليوبية وأسيوط والمنيا والإسماعيلية وكفر الشيخ والدقهلية.

وكان اللواء محمود شعراوي، أكد أن الوزارة مستمرة فى الدفع بالقيادات المحلية المتميزة للمناصب القيادية بالمحافظات ومحاسبة المقصرين لتشجيع باقي القيادات على التفاني في أداء العمل وخدمة المواطنين للحصول على رضاهم عن الخدمات التي تقدمها الإدارة المحلية، لافتاً إلى الوزارة تسعى لدفع العمل بالملفات التنموية الحيوية على أرض المحافظات وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس الوزراء.