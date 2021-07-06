شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 24 عاملًا فى تصادم أتوبيسين بالشرقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصيب 24 عاملًا، بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، قبل قليل؛ إثر وقوع حادث تصادم بين أتوبيسين بالطريق الأوسطى بدائرة مركز شرطة مشتول السوق بمحافظة الشرقية.

البداية كانت بتلقى اللواء إبراهيم عبدالغفار، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء دكتور أيمن مطر، حكمدار المديرية لقطاعى الجنوب والعاشر من رمضان، يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم بين أتوبيسى عمال بإحدى شركات الملابس، وذلك بالطريق الأوسطى بدائرة مركز شرطة مشتول السوق.

أسفر الحادث عن إصابة 24 عاملًا بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، أغلبهم إصابات بسيطة.

فيما جرى نقل المصابين إلى مستشفى مشتول السوق المركزى والزوامل المركزي، لتلقى الإسعافات اللازمة، وجارى رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية.