القوى العاملة: صرف 22.6 مليون جنيه لـ 44619 عاملا غير منتظم بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، عن صرف مديرية القوى العاملة بمحافظة القاهرة، منحًا لرعاية العمالة غير المنتظمة اجتماعياً واقتصادياً بلغت 22 مليوناً و 626 ألف جنيه لـ 44 ألفا و619 عاملا.

وبحسب بيان اليوم، تمثلت المنح في صرف منحة عيد العمال للعمالة المسجلة وعددها 44 ألفاً و 405 عمال، بإجمالي 22 مليون و99 ألف جنيه، و147 منحة مولود جديد بـ 296 ألف جنيه، و34 منحة زواج بـ 102 ألف جنيه، و17 منحة وفاة أحد الأقارب بـ 34 ألف جنيه، و6 منح وفاة عمال بـ 60 ألف جنيه، وباقي منحة وفاة عامل آخر بمبلغ 8000 جنيه، وصرف 27 ألف جنيه لعمل 9 عمليات جراحية لـ 9 عمال.

وقال الوزير، إن المديرية قامت بتعيين 5958 شاباً، منهم 32 من ذوى الهمم والعزيمة، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" ، بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وبلغ عدد المسجلين من راغبي العمل بتلك المكاتب 15732 شاباً.

وأشار الوزير إلى أن المديرية قامت في مجال تراخيص عمل الأجانب، باستخراج 197 ترخيص جديد لعمل الأجانب، فضلا عن التجديد لـ 100 أجنبي وفقا لقانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة التي تنظم تشغيل الأجانب على أساس عدم مزاحمة العمالة الوطنية، والمعاملة بالمثل، وتنفيذ الاتفاقيات والتعاقدات ، كما قامت باستخراج 1381 شهادة قياس مستوى المهارة ، و 1342 رخصة مزاولة المهنة.

وأوضح مدحت الغمراوي مدير المديرية - في تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال مايو الماضي -أن المديرية تلقت 909 شكوى، منها 120 شكوى تم تسويتها ودياً، وتم إحالة 249 شكوى للمحكمة العمالية، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المنشآت التي يعملون بها، كما تم حفظ 73 شكوى، وإحالة 20 شكاوى لجهات أخرى طبقاً للاختصاص، وتبقى 447 شكوى تحت البحث والدراسة.

أما في مجال التفتيش العمالي فقد قامت المديرية بالتفتيش على 198 منشأة دوري وحملات، وأسفر التفتيش عن تحرير 223 محضر لمنشآت مخالفة، كما تم بحث 148 شكوى ، وتم تسويتها بالكامل ودياً.

وفي مجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 222 منشأة ، وإعادة التفتيش على 369 منشأة أخرى، وأسفر التفتيش عن تحرير 149 محضر سلامة وصحة مهنية و 13 غلق إداري، كما تم بحث 17 شكوى، وعقد 11 ندوات توعية.