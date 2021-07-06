وزير النقل: التفاوض مع شركة فرنسية لإدارة المحطة متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

التقى الفريق كامل الوزير وزير النقل، خلال زيارته إلى فرنسا، جون باتيست جيباري وزير النقل الفرنسي، لتعزيز التعاون بين مصر وفرنسا في مجالات النقل المختلفة (السككي أو البحري)، في ظل العلاقات التاريخية المتميزة بين الشعبين الصديقين والتعاون التاريخي بين مصر وفرنسا في كافة مجالات النقل.

وأشاد الوزير، خلال الاجتماع بالتعاون الحالي مع الشركات الفرنسية لافتا إلى تنفيذها العديد من المشروعات المختلفة في مجالات النقل حيث تقوم شركة الستوم الفرنسية بتنفيذ مشروعي مونوريل العاصمة الإدارية و السادس من أكتوبر كما تقوم الشركة بتطوير نظم الإشارات بخط سكة حديد بني سويف اسيوط بطول ٢٥٠ كم، إضافة إلى تنفيذ نظم الاشارات بالمرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق والذي يقوم بتنفيذه تحالف للشركات المصرية الفرنسية بقيادة شركة فينسي الفرنسية، مضيفًا أنه يتم التعاون أيضاً مع الشركات الفرنسية في مجال الإدارة والتشغيل لمشروعات النقل المختلفة حيث تقوم شركة RATP Dev الفرنسية، لإدارة وتشغيل وصيانة الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى، كما ستقوم نفس الشركة بإدارة وتشغيل القطار الكهربائي السلام / العاصمة الإدارية/ العاشر من رمضان.

و أضاف وزير النقل أنه جاري التفاوض مع شركة CMA الفرنسية لإدارة وتشغيل المحطة متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية كما يجري التفاوض مع شركةTransdev الفرنسية بالتعاون مع مجموعة شركات مصرية لانشاء وادارة وتشغيل اول مشروع BRT في مصر.

وأشار كامل الوزير، إلى الأهمية الكبيرة لتوقيع وزارة النقل المصرية خارطة طريق مشتركة مع وزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية تضمنت قيام الحكومة الفرنسية بتقديم حزمة تمويلية لتنفيذ عدد من مشروعات مترو الأنفاق وهي مشروع تصنيع وتوريد ٥٥ قطار للخط الاول وكذلك المشاركة في انشاء الخط السادس لمترو الانفاق من خلال تنفيذ أعمال أنظمة السكة (الاشارات - الاتصالات - التحكم - القوي الكهربائية - منظومة التذاكر - ..)، إضافة إلى الوحدات المتحركة اللازمة للخط السادس، توطين صناعة النقل خاصة الوحدات المتحركة بمصر من خلال التعاون مع شركة سيماف التابعة للهيئة العربية للتصنيع.

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