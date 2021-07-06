شكرا لقرائتكم خبر عن توصية برلمانية بمطالبة المحافظات بالالتزام بسداد مستحقات صندوق تطوير التعليم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشادت لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب بالتعاون البناء الذى تم من قبل وزارتی المالية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية لوزارتى التربية والتعليم والتعليم الفنى، والتعليم العالى والبحث العلمى، فى إعداد موازنتهما للعام المالى 2021/2022، ووضعت اللجنة 17 توصية تتعلق بالتعليم ما قبل الجامعى، وذلك ضمن تقريرها حول مشروعى الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالی 2021/2022.

وأوصت اللجنة بضرورة استبعاد الاستخدامات غير الضرورية وترشيد الإنفاق فى البنود التى ليس لها علاقة بمنظومة تطوير التعليم، مع التأكيد على صرف حافز الأداء الشهرى الخاص بمنظومة تطوير التعليم، ووضع استراتيجية واضحة لوحدة مدارس النيل الدولية، خاصة بعد أن أصبحت تابعة للوزارة.

وأشارت اللجنة إلى ضرورة مطالبة المحافظات الممتنعة عن سداد مستحقات صندوق تطوير التعليم والتى تصل إلى نسبة 10% من حصيلة حساب الخدمات والتنمية المحلية بالمحافظات والمدن والقرى، إسهاما فى دعم الصندوق لقدراته على ممارسة دوره.

وطالبت اللجنة بدعم المخصص المالى الذى يبلغ 860 مليون جنيه للتعليم الفنى، وإعادة تأهيل التجهيزات والمعدات لتتناسب مع الجدارات والمناهج الجديدة بقيمة 430 مليون جنيه، وإنشاء وتجهيز مدارس فنية تطبيقية تكنولوجية جديدة بقيمة 150 مليون جنيه.