شكرا لقرائتكم خبر عن تصل لـ85% بالقاهرة.. اعرف متوسط نسب الرطوبة بكافة الأنحاء حتى السبت المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة حتى السبت 10 يوليو 2021، حيث يسود طقس شديد الحرارة نهارا رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء، ومائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، ومعتدل الحرارة رطب ليلا على القاهرة الكبرى وباقى الأنحاء بالجمهورية.

ويرصد ”الخليج 365” متوسط نسب الرطوبة المتوقعة خلال هذه الفترة حتى السبت المقبل:

- القاهرة والوجه البحرى:

العظمى ليلا 80 - 85

الصغرى نهارا 30 - 35

- السواحل الشمالية:

العظمى ليلا 90 - 93

الصغرى نهارا 40 - 45

- جنوب سيناء:

العظمى ليلا 55 - 60

الصغرى نهارا 30 - 35

- شمال الصعيد:

العظمى ليلا 40 - 50

الصغرى نهارا 25 - 30

- جنوب الصعيد:

العظمى ليلا 30 - 35

الصغرى نهارا 15 - 20

