شكرا لقرائتكم خبر عن عميد حقوق حلوان: لم يتم اكتشاف أى حالة إصابة بكورونا فى امتحان نهاية العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور سلامة عبد التواب عميد كلية الحقوق بجامعة حلوان، أن الكلية تواصل امتحانات نهاية الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2020 / 2021، حيث إنه من المقرر أن يتم انتهاء الاختبارات يوم الاربعاء 7 يوليو على كافة مستويات الدراسة بالكلية وطلاب سنوات النقل والفرقة النهائية .

وأضاف الدكتور سلامة عبد التواب فى تصريح لـ"الخليج 365"، أن الكلية تطبق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا ، منذ انطلاق امتحانات نهاية العام الجامعى بصرامة ، مؤكدا استمرار تطبيقها حتى اخر أيام الامتحانات ، وأنه لم يتم اكتشاف حالة إصابة أو اشتباه بفيروس كورونا منذ انطلاق امتحانات الفصل الدراسى الثانى سواء فى صفوف الطلاب أو حتى المراقبين والملاحظين فى لجان الامتحانات .

وتابع عميد كلية الحقوق الحقوق بجامعة حلوان ، أن هناك انتظام كامل فى أعمال الكنترول وتصحيح المواد التى أدى الطلاب اختباراتها بشكل منتظم ودورى فور الانتهاء من الامتحان، وذلك لإنجاز اعمال الرصد والمراجعة والتجميع تمهيدا لاعتماد النتائج والبدء فى إعلانها بشكل سريع للطلاب بعد أسبوعين أو ثلاثة أسابيع على الأكثر من تاريخ انتهاء الامتحانات .