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20 معلومة لا تعرفها عن أسبوع القاهرة للمياه.. تعرف عليها

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القاهرة - سامية سيد - يعقد للعام الرابع على التوالى مؤتمر أسبوع القاهرة الرابع للمياه المقرر عقده خلال الفترة من 24 - 28 أكتوبر القادم تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، تحت عنوان "المياه والسكان والتغيرات العالمية : التحديات والفرص".

وفى التقرير التالى نرصد أهم التفاصيل حول المؤتمر.

1- المؤتمر الرابع في سلسلة المؤتمرات التي بدأت عام 2018 .
2-يهدف إلى تعزيز التواصل بين منظمات المياه والصناعات المرتبطة بقطاع المياه والجهات الإقليمية والدولية والمجتمعات ذات الصلة .
3- يعد تتويجاً للنجاح الذي حققه أسبوع القاهرة للمياه في النسخ الثلاث السابقة منه .
5- أصبح من أهم وأكبر الأحداث المتعلقة بمجال المياه والتنمية المستدامه في مصر والشرق الأوسط .
6- يأتي في إطار اهتمام الدولة بموضوع المياه ووضعه علي رأس أولويات الأجندة السياسية ومن أهم مقتضيات التنمية الإقتصادية والمستدامة .
7- يعد تتويجاً لدور مصر الإقليمي الرائد سواء في المنطقة العربية أو الأفريقية .
8- يهدف إلى التوصل لحلول مستدامة لإدارة الموارد المائية لمواجهة الزيادة السكنية والتغيرات التي تطرأ علي العالم من تغير في استخدامات الاراضي والمناخ وكذا النظم الهيدرولوجية بشكل متسارع ، مما جعله محور دعم واهتمام كافة المعنيين بالمياه اقليمياً ودولياً.

9- يتم تنظيمه بالتعاون مع الشركاء من المنظمات الإقليمية والدولية والمؤسسات والوزارات المحلية .

10- يشارك فيه عدد من الوزراء والوفود الرسمية وكبار المسئولين في قطاع المياه والقطاعات الأخري ذات الصلة من مختلف دول العالم ، بالإضافة للعلماء والبرلمانيين والمنظمات والمعاهد الدوليه ومنظمات المجتمع المدني والعديد من الفئات كالسيدات والفلاحين والقانونيين من مختلف دول العالم.

11- تكثف السكرتارية الدائمة لأسبوع القاهرة للمياه مجهوداتها خلال الفترة الحالية من أجل الاعداد الجيد للأسبوع .

12- يتم تلقي طلبات تنظيم الجلسات الفنية وورش العمل والأحداث الجانبية من المنظمات والجهات المحلية والإقليمية والدولية ، بالإضافة للطلبات الخاصة بتنظيم أحداث رفيعة المستوي بمشاركة وفود رسمية وعدد من الوزراء والسفراء وكبار الموظفين والخبراء الدوليين .
13- تم تلقى طلبات لتنظيم أكثر من 200 جلسة متنوعة.

14- سيتم تنظيم جلسة رفيعة المستوي حول "مؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة منتصف المدة الشاملة لعقد المياه 2023" .

15- يضم نخبة من رؤساء الوزراء والوزراء وكبار ممثلي المنظمات الدولية والمؤسسات الأممية والقادة والخبراء ، من بينهم وكيل الأمين العام لإدارة الشئون الإقتصادية والإجتماعية بالأمم المتحدة و وزراء المياه بالدول العربية والأوروبية وعدد من الوزراء الحاليين والسابقين وكبار المسئولين من مصر ومختلف دول العالم.

16- تم توجيه الدعوة لوزيرة الطاقة والتجارة البريطانية والمسئولة عن ملف التغيرات المناخية ومؤتمر cop26 ، لبحث المعوقات التى تواجه توفير التمويل اللازم لمواجهة أخطار التغيرات المناخية ، وذلك من خلال جلسة خاصة بتمويل المشروعات من صندوق المناخ الأخضر .

17- يتم التنسيق لعقد جلسة خاصة لبحث فرص تمويل مشروع الممر الملاحي "فيكتوريا - البحر المتوسط" بدعم من البنك الأفريقي للتنمية.

18- يعقد اجتماع لوزراء المياه والزراعة في الدول العربية ، وكبار المسئولين بوزارات المياه والزراعة في الدول العربية ، والذي تنظمه جامعة الدول العربية بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعه .

19- يتم عقد من الأحداث الجانبية من أهمها المنتدى الرابع للشباب الأفارقة المتخصصين في المياه ، ومنتدي حوكمة المياه والإستثمار الأوروبي ، ومنتدي الإستثمار الأفريقي الأوروبي ينظمها الاتحاد الأوروبي بالتعاون مع الإتحاد من أجل المتوسط والبنك الإفريقي للتنمية ، وورشة عمل تمويل مشروعات المياه التي ينظمها بنك الاستثمار الأوروبي.

20- تنظم الجامعة الأمريكية بالقاهرة ورشة عمل حول الزراعة المستدامة وورشة أخري حول مركز تميز المياه ، وورشة عمل "تعزيز التعاون بين الاتحاد الأوروبي وأفريقيا في مجال المياه والبحث والتطوير والابتكار : الفرص والتحديات" التي تنظمها مبادرة البرمجة المشتركة حول "تحديات المياه من أجل عالم متغير".
 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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