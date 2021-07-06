شكرا لقرائتكم خبر عن "قبلة السائحين".. مبادرة لتحويل واجهة البيوت النوبية إلى لون موحد بأسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت عدسة ”الخليج 365” مجموعة صور للبيوت النوبية الملونة بلون واحد فى مبادرة نفذتها محافظة أسوان بالتعاون مع أهالى جزيرة أسوان، لتظهر البيوت باللون الأبيض الموحد ليشد انتباه الناظرين على ضفاف النيل فى أسوان.

وتعد المبادرة واحدة من المبادرات التى أعلنت محافظة أسوان تنفيذها فى مختلف المناطق خاصة السياحية، لتعكس الصورة الجمالية لمدينة أسوان، وكانت المرحلة الأولى فى جزيرة أسوان أو جزيرة الألفنتين وهى إحدى الجزر النيلية التى تقع بمدينة أسوان، وتبلغ مساحتها نحو 1500 متر طولا و500 متر عرضا، وأغلب سكانها من النوبيين، ويوجد بها مساحات زراعية أغلبها من النخيل، ومتحف أسوان، وبقايا من معابد حجرية من العصور المختلفة، ويبلغ عدد سكان الجزيرة أكثر من 5800 نسمة.

وتمثل المبادرة لأهالى المنطقة، وجهة حضارية خاصة بعد أن طور أهالى الجزيرة فى الآونة الأخيرة وضع المكان سياحياً لاستيعاب عدد أكبر من السائحين الأجانب والزوار المصريين خلال فترة الشتاء، وذلك من خلال إقامة موتيلات سياحية "فنادق مصغرة" تعكس الحياة الطبيعية لأهل النوبة والبيئة النظيفة التى تخلو من الضوضاء، بجانب هدف استيعاب الأعداد الزائدة من فنادق مدينة أسوان خلال فترة ذروة الموسم السياحى الشتوى.



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