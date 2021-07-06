شكرا لقرائتكم خبر عن صاحب محل "الجملى هو أملى" لـ الخليج 365: بكمل تراخيصى وهرجع قريب ادعولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال إبراهيم الطوخى، صاحب محل "الجملى هو أملى"، إنه بخير وأن المحضر المحرر ضده عبارة عن إشغال طريق، وعدم استكمال التراخيص اللازمة لفتح مطعم.

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أنا بكمل تراخيصى، وهفتح تانى إن شاء الله قريب، بس أخلص الأوراق المطلوبة. وأكد أنه سيهتم بالنظافة وسيقوم بتحديث كافة أجزاء المحل وتركيب سيراميك. ودعا جمهوره ومحبى أكلاته بالدعاء له قائلا : بقول لكل الناس اللى بتحبنى ادعولى.

وكان قد ووجه إبراهيم الطوخى رسالة لمنتقديه قائلاً: "هفضل أبيع الساندوتش بـ 5 جنيه ومش هغلى السعر ومش هتغير لأنى بتاع الغلابة".

وأضاف "نفسى أعمل دليفرى، أشترى مكنتين وأعمل دليفرى وأوصل للناس الطلبات بس مفيش معايا فلوس". وتابع: "ربنا يراضينى وأراضى الشعب المصرى كله".

وكان قد قال إبراهيم الطوخى، إنه يبيع لحوم "جملي" وأن ما تردد عن قيامه ببيع لحوم "قطط وكلاب" غير صحيح على الإطلاق، وأنه يحضر فواتير باللحوم التى يقوم بشرائها باستمرار.

وذكر أنه كان جزارا فى بداية عمله منذ 20 عاما، إلا أنه اتجه لتدشين مطعم فواكه اللحوم منذ 10 سنوات، مشيراً إلى أنه يربح منه كثيرا.