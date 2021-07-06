شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: تقديم خدمات طبية لـ177 ألف مواطن ضمن "حياة كريمة" خلال يونيو الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الصحة والسكان تحويل 2404 حالات خلال شهر يونيو إلى المستشفيات لإجراء جراحات ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة، مشيرة إلى أنه تم تقديم 151 قافلة طبية بمشاركة 1346 عيادة طبية.

وقالت وزارة الصحة والسكان، إنه تم إجراء 30 ألفا و172 تحليل دم وطفيليات وأشعة، مضيفة أنه تم تقديم الخدمة الطبية والعلاج بالمجان لـ177 ألفا و451 حالة.

وتابعت وزارة الصحة والسكان أنه يمكن الاستفسار عن خدمات المبادرة من خلال الخط الساخن 15335 وأن جميع الخدمات تقدم بالمجان للمواطنين.