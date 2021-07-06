شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على المتهم بالتحرش بفتاة فى الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت أجهزة الأمن ملابسات ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بشأن قيام أحد الأشخاص بالتحرش بإحدى السيدات بالجيزة.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله على إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" من صورة لأحد الأشخاص ومرفق بها تعليق من حساب باسم إحدى الفتيات بأنها تعرضت للتحرش من قِبل صاحب الصورة بمنطقة أرض اللواء بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة.

بالفحص تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من تحديد هوية الشاكية (مقيمة بدائرة القسم) والتى أقرت بأن صاحب الصورة تحرش بها وأنها لم تحرر محضر بالواقعة.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد هوية المشكو فى حقه وتبين أنه يعمل بفرع إحدى الشركات بدائرة القسم، ويقيم بمحافظة المنوفية.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وقرر أن اصطدامه بالشاكية على النحو الذى ذكرته كان دون قصد فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.