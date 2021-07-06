شكرا لقرائتكم خبر عن لطلاب الثانوية العامة.. إزاى تجاوب وتظلل على الدائرة الصحيحة فى الامتحان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم ”الخليج 365” فى التقرير التالى تفاصيل وكيفية وخطوات إجابة الطالب فى البابل شيت بامتحانات الثانوية العامة، 2021.



- ظلل الإجابة الصحيحة على البابل شيت "بقلم رصاص خفيف".

- أكد إجابتك النهائية "بقلم جاف أسود أو أزرق" قبل تسليم ورقة الإجابة.

- كتابة الاسم ورقم الجلوس بنفس القلم الجاف بخط واضح.

- اقرأ التعليمات جيدا فى البابل شيت وورقة الأسئلة.

- اعرف الاختيار الدال على السؤال الذى تريد الإجابة عنه بشكل دقيق وتأكد من رقم السؤال والإجابة قبل تظليل الدائرة.

- كن حريصا على التوقيع فى ظهر البابل شيت بعد انتهاء الإجابة.

- قم بتسليم ورقة الأسئلة وورقة البابل شيت معا بعد الانتهاء من وقت الامتحان.

وكان الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أكدت إن الوزارة تقوم حاليا بسلسلة من الإجراءات التقنية التأمينية، وسوف تستمر طوال الأسبوع الحالي، وبالتالي لا تلتفتوا لمن يزعم اختراقها لأنها لم تكتمل بعد، ومن يحاول التهكير سوف يدفع ثمنا باهظا لهذا والتذكرة واجبة الآن في ضوء ما ينتشر من صور وفيديوهات للغش.

وتابع وزير التربية والتعليم على صفحته الشخصية بفيس بوك: لا تستهلكوا وقتا في الكتابة على التابلت أو استخدام notes أو تحميل الكتب لأننا سوف نزيل كل ذلك، ونتيح فقط الوصول إلى كتب الوزارة من خلالنا أثناء الامتحان.

ووجه وزير التربية والتعليم نصيحة للطلاب، قائلا، ظلل الإجابة الصحيحة على البابل شيت "بقلم رصاص خفيف"، وأكد إجابتك النهائية "بقلم جاف أسود أو أزرق" قبل تسليم ورقة الإجابة مع كتابة الاسم ورقم الجلوس بنفس القلم الجاف بخط واضح.

