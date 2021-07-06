شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الطاهرى لـ"إكسترا نيوز": سد النهضة لا يتحمل الملء الثانى هندسيًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد الطاهرى، رئيس تحرير مجلة روزاليوسف ، أن إعلان إثيوبيا بدءا لملء الثانى لسد النهضة، يؤكد أن إثيوبيا أصبحت دولة مارقة، موضحا أن السد هندسيا لا يتحمل الملء الثانى بشكل واضح وقاطع، وهى أحد الملحوظات الهامة التي تقدمت بها مصر لمجلس الأمن في يونيو الماضى.

وأضاف رئيس تحرير مجلة روزاليوسف ، في تصريحات لبرنامج المواجهة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن إعلان إثيوبيا بدء الملء الثانى للسد رسالة للداخل الاثيوبى الذى يعانى من مشكلات كبيرة سواء ما حدث في إقليم تيجراى أو الأزمات العرقية التي تحدثت داخليا والتراجع الاقتصادى والمشكلات المعيشية .

ولفت رئيس تحرير مجلة روزاليوسف ، إلى أن رئيس وزراء إثيوبيا يسعى لأن يكسب المزيد من المحاولات البائسة لديه في الداخل ، لافتا إلى أن مصر تتخذ الطريق السليم والمشروع لأن مصر دولة كبيرة وليست دولة مارقة فهى قضيتها عادلة وفقا للقانون الدولى والمجتمع الدولى يتفهم جيدا لمطالب مصر والسودان .