شكرا لقرائتكم خبر عن 3.37 مليار جنيه استثمارات موجهة لبرنامج تحسين البيئة فى موازنة العام الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الحكومة في خطتها للعام المالى الجديد عن تخصيص ميزانية قدرها 3.37 مليار جنيه لبرنامج تحسين البيئة، وهو البرنامج الذى يأتي ضمن البرامج الرئيسية للتنمية المحلية فى مصر.

ونستعرض فيما يلى عددا من الأرقام الهامة حول مخصصات الحكومة لبرنامج تحسين البيئة في خطتها للعام الجديد:

1- بلغت إجمالى الاستثمارات التي خصصتها الحكومة لبرنامج تحسين البيئة في العام المالى الجديد حوالى 3.37 مليار جنيه.

2- تأتى محافظة أسيوط في المركز الأول بنسبة 8.3% من إجمالي المخصصات

3- محافظة البحيرة جاءت في المركز الثانى بنسبة 7.8%.

4- حلت محافظة الأقصر في المركز الثالث بنسبة 7.5%.

5- جاءت محافظة أسوان في المركز الرابع بنسبة 7.2%.

6- جاء في المركز الخامس والسادس على التوالى محافظتا بورسعيد وشمال سيناء بنسبة 0.6% لكل منهما.

7- وجهت الحكومة نحو 17.5 مليار جنيه من الاستثمارات المستهدفة للإدارة المحلية في العام الجديد.

8- يتم تمويل 15.6 مليار جنيه من الميزانية من الخزانة العامة، ويضاف إليها استثمارات الديوان العام وقدرها 2.7 مليار جنيه وهيئة نظافة كل من القاهرة والجيزة بإجمالي 2.65 مليار جنيه.