شكرا لقرائتكم خبر عن السيطرة على حريق بأحد الفنادق بكورنيش الإسكندرية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكنت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية، مساء أمس الاثنين، من إخماد حريق نشب بأحد الفنادق بكورنيش البحر شرق المحافظة.

وتعود الواقعة، عندما تلقت إدارة الحماية المدنية بمحافظة الإسكندرية بلاغا بشأن نشوب حريق بأحد فنادق بكورنيش بمنطقة سيدي بشر شرق المحافظة.

وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية التي دفعت بعدد من سيارات الإطفاء، والتي تمكنت من إخماد الحريق والسيطرة عليه.



جانب من الحريق (1)



جانب من الحريق (2)



جانب من الحريق (3)