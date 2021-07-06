شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة تعلن فتح المجازر مجانا طوال أيام عيد الأضحى المبارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت محافظة القاهرة فتح كافة المجازر الحكومية، بالمجان أمام المواطنين الراغبين فى ذبح الأضحية، مع توقيع الكشف عليها قبل الذبح، وتشديد الرقابة للتأكد من عدم الذبح خارج المجازر حفاظاً على البيئة وصحة المواطنين والنظافة العامة.



وشدد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة على مدير مديرية الطب البيطرى بالتنسيق مع رؤساء الأحياء وشرطة المرافق ومباحث التموين لتكثيف الحملات التفتيشية على الأسواق ومحلات الجزارة للتأكد من سلامة المعروض.



وأكد محافظ القاهرة على ضرورة تجهيز كل المجازر التابعة للمديرية للعمل على مدار 24 ساعة خلال فترة العيد.



وحظرت محافظة القاهرة إقامة أى شوادر لعرض الذبائح الحية بالطرق العامة سواء للمواطنين أو محلات الجزارة حفاظاً على البيئة وصحة المواطنين والنظافة العامة وعدم إعاقة حركة المرور ، حيث شدد المحافظ على سرعة التعامل بحزم مع المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفة.



ووجه محافظ القاهرة رؤساء الأحياء بتكثيف الحملات بالشارع لرصد الشوادر المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، مع تكثيف حملات النظافة فى الشوارع.