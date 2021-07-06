شكرا لقرائتكم خبر عن القمر يقترن بنجوم الشقيقات السبع اليوم فى مشهد بديع بسماء مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرصد بسماء مصر والوطن العربي قبل شروق الشمس صبيحة اليوم الثلاثاء 06 يوليو 2021 هلال القمر قرب عنقود نجوم الثريا، والذى يعرف أيضا بتسمية الشقيقات السبع، بسبب ألمع سبعة نجوم في هذا العنقود.

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها، أن هلال القمر والثريا سيكونان بالأفق الشرقى، حيث سيكون العنقود إلى أعلى يسار القمر - بالنسبة للراصد - ولكن الثريا لن تكون مشاهدة بالعين المجردة من داخل المدن بسبب التلوث الضوئى الذى يطمس الأضواء الطبيعية فى قبة السماء، ولكن يمكن رؤيتها بسهولة عبر المنظار.

عنقود الثريا يشبه نجوم الدب الأصغر إلا أنه ضبابي المظهر وبالنسبة لنا فى النصف الشمالي من الكرة الأرضية فإن عنقود الثريا يزين ليالى فصل الشتاء.

بحسب القياسات الحديثة فإن نجوم الثريا ولدت من نفس سحابة الغاز والغبار منذ حوالي 100 مليون سنة مضت بالمقارنة مع 4 مليارات سنة ونصف لعمر الشمس.

نجوم عنقود الثريا مرتبطة ببعضها بواسطة تبادل الجاذبية بينها وتندفع سويا عبر الفضاء والعديد من نجوم الثريا يسطع مئات المرات أكثر من الشمس.

وأشار التقرير إلى أن عنقود الثريا لن يكون واضحا للعين المجردة من داخل المدن بالشكل الذي في الصورة ولكن تم إبرازه هنا لتوضيح موقعه بالنسبة للقمر فقط .

