شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين يعلن اليوم استعدادات الوزارة لعيد الأضحى المبارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعلن الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الثلاثاء استعدادات الوزارة لعيد الأضحى المبارك وتوفير منتجات اللحوم والدواجن بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة.

تستعد وزارة التموين والتجارة الداخلية لعيد الأضحى المبارك من خلال توفير كافة المنتجات الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع شركات الجملة بالمحافظات المختلفة لطرح اللحوم الطازجة والمجمدة والمبردة للمواطنين بأسعار مخفضة تتراوح من 20 الى 25%، فى إطار حرص الوزارة على تخفيف العبء عن المواطنين، كذلك زيادة طرح منتجات إضافية من اللحوم لتلبية احتياجات المواطنين من هذه السلع خلال أيام عيد الأضحى.