شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار 24 ساعة.. تطبيق تراخيص البناء الجديدة فى 319 مدينة وحيا بالمحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث يقدم ”الخليج 365” قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية كالتالى:

التعليم الفني: نتيح لطالب الدبلوم العمل بمجاله والدراسة بالجامعات التكنولوجية

التعليم: تقدم طلاب الشهادة الإعدادية لمدارس التكنولوجيا التطبيقية بعد 7يوليو

مصر ترفض الإجراءات الأحادية بعد خطاب إثيوبيا ببدء الملء الثاني لسد النهضة

التعليم: غير مصرح بدخول امتحانات الثانوية بكتابى القواعد النحوية وقصة الأيام

فاكسيرا: وصول مواد خام الشهر الجاري تكفي لإنتاج 7 ملايين جرعة من لقاح كورونا

السكة الحديد تعلن قائمة السلوكيات الخاطئة والمحظورات على الركاب وقيمة الغرامة

الصحة تبث فيلما تسجيليا عن تصنيع لقاحات كورونا محليا لأول مرة بأفريقيا

التعليم توجه طلاب الشهادة الإعدادية بالتقدم لتنسيق الثانوى العام إلكترونيا

التنمية المحلية: تطبيق تراخيص البناء الجديدة فى 319 مدينة وحيا بالمحافظات

التموين تضبط 820 طن ملح طعام غير صالح للاستهلاك فى 4 محافظات